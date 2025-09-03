- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Erick Noriega
- Piero Quispe
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Figura de Uruguay, Rodrigo Bentancur, dio rotundo calificativo a Perú en la previa: "Juegan..."
Futbolista de la selección uruguaya, Rodrigo Bentancur se pronunció sobre la Blanquirroja previo al partido por Eliminatorias 2026 con un contundente mensaje.
Perú y Uruguay se enfrentan por la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026 en el Estadio Centenario de Montevideo, generando expectativa en ambas hinchadas. En la previa del encuentro, el futbolista Rodrigo Bentancur se pronunció en conferencia de prensa donde respondió diversas preguntas.
PUEDES VER: Alianza Lima sumará a exfutbolista que brilló en Brasil para el Clausura: "Ante Garcilaso"
El volante de la ‘Celeste’ resaltó que el equipo de Marcelo Bielsa atraviesa por un buen momento, por ello, tratarán de conseguir los tres puntos ante la Blanquirroja este jueves, sobre todo porque jugarán el último partido como locales en las Clasificatorias Sudamericanas.
¿Qué dijo Rodrigo Bentancur sobre la selección peruana?
“Hay mucho respeto, tanto para Perú como para los otros partidos porque siempre tratamos de afrontarlos de la mejor manera. Perú siempre ha sido durísimo, es más, el último partido lo perdimos 0-1. Siempre tienen una selección con buen pie, juegan muy bien. Creo que mañana será lo mismo, tanto nosotros que queremos dar lo mejor, lo mismo pasa con ellos y demás jugadores que representan a su país”, dijo.
(Video: AUFTV)
El jugador de Tottenham también explicó que no subestiman al combinado peruano, pese a que atraviesan por un duro momento al estar en los últimos lugares de la tabla de posiciones.
“Queremos dar lo mejor y lo mismo pasa con todos los jugadores que van a representar a su selección, así que Perú intentará ser protagonista. Son realidades diferentes pero ambos vamos a querer ganar. Ojalá sea un gran partido”, agregó.
Próximo partido de la selección peruana en las Eliminatorias 2026
Luego del partido contra Uruguay en condición de visita, la selección peruana enfrentará a Paraguay en Lima en el cierre de las Eliminatorias 2026, el próximo martes 9 de septiembre.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 14.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00