Figura de Uruguay, Rodrigo Bentancur, dio rotundo calificativo a Perú en la previa: "Juegan..."

Perú y Uruguay se enfrentan por la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026 en el Estadio Centenario de Montevideo, generando expectativa en ambas hinchadas. En la previa del encuentro, el futbolista Rodrigo Bentancur se pronunció en conferencia de prensa donde respondió diversas preguntas.

El volante de la ‘Celeste’ resaltó que el equipo de Marcelo Bielsa atraviesa por un buen momento, por ello, tratarán de conseguir los tres puntos ante la Blanquirroja este jueves, sobre todo porque jugarán el último partido como locales en las Clasificatorias Sudamericanas.

¿Qué dijo Rodrigo Bentancur sobre la selección peruana?

“Hay mucho respeto, tanto para Perú como para los otros partidos porque siempre tratamos de afrontarlos de la mejor manera. Perú siempre ha sido durísimo, es más, el último partido lo perdimos 0-1. Siempre tienen una selección con buen pie, juegan muy bien. Creo que mañana será lo mismo, tanto nosotros que queremos dar lo mejor, lo mismo pasa con ellos y demás jugadores que representan a su país”, dijo.

(Video: AUFTV)

El jugador de Tottenham también explicó que no subestiman al combinado peruano, pese a que atraviesan por un duro momento al estar en los últimos lugares de la tabla de posiciones.

“Queremos dar lo mejor y lo mismo pasa con todos los jugadores que van a representar a su selección, así que Perú intentará ser protagonista. Son realidades diferentes pero ambos vamos a querer ganar. Ojalá sea un gran partido”, agregó.

Próximo partido de la selección peruana en las Eliminatorias 2026

Luego del partido contra Uruguay en condición de visita, la selección peruana enfrentará a Paraguay en Lima en el cierre de las Eliminatorias 2026, el próximo martes 9 de septiembre.