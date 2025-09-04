0
EN DIRECTO
Perú vs Uruguay EN VIVO por Eliminatorias 2026
EN VIVO
Argentina vs Venezuela HOY ONLINE, último partido de Messi

La potente advertencia de Uruguay a horas de enfrentar a Perú por Eliminatorias: "Vamos por..."

A pocas horas del partido Perú vs Uruguay por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026, los 'celestes' lanzaron un mensaje directo y desafiante a la selección peruana. ¿Qué dijeron?

Angel Curo
La potente advertencia de Uruguay a horas de enfrentar a Perú
La potente advertencia de Uruguay a horas de enfrentar a Perú | Composición: Líbero
COMPARTIR

Perú vs Uruguay protagonizarán uno de los partidos más atractivos por las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Ambos combinados llegan con realidades diferentes: la selección peruana busca un triunfo para seguir vivos en la pelea, mientras que los 'charrúas' necesitan puntuar para clasificar directamente al Mundial. En ese contexto, no tardaron en lanzar un desafiante mensaje dirigido a la 'Bicolor'.

Perú visitará a Uruguay en Montevideo.

PUEDES VER: Perú vs Uruguay EN VIVO GRATIS por Eliminatorias Sudamericanas 2026: canales, streaming y horarios hoy

A pocas horas del duelo en Montevideo, Uruguay sorprendió a los hinchas al lanzar un mensaje contundente en sus redes sociales que calentó la previa de este enfrentamiento definitorio.

"Vamos por vos, Perú, y por la clasificación”, fue el mensaje que publicó la selección uruguaya en sus redes sociales, junto con un video, donde recordaron todos sus triunfos en los últimos años ante la 'Bicolor' en el Estadio Centenario.

La potente advertencia refleja la seriedad con la que los 'charrúas' afrontarán el compromiso y la intención de asegurar puntos que les permitan hacer historia al lograr su ansiada clasificación a una cita mundialista por quinta vez consecutiva.

¿Cómo llega Uruguay al partido ante Perú?

La selección uruguaya llega motivada y en la cuarta posición de la tabla, tras asegurar un lugar en el repechaje. Bajo la dirección de Marcelo Bielsa, los celestes buscarán continuar en la senda del triunfo y, de ser posible, conseguir la clasificación directa a Norteamérica 2026. Uruguay se presenta con un plantel sólido y la confianza de jugar en su casa, lo que lo convierte en un rival difícil para la Blanquirroja.

Loa jugadores que quedaron fuera para enfrentar a Uruguay

A pocas horas del partido ante Uruguay, se conoció que Renato Tapia, Piero Cari, Andy Polo y Matías Lazo quedaron fuera de la convocatoria. Estos futbolistas deberán esperar su oportunidad para el próximo compromiso de la Blanquirroja, que se disputará en Lima y marcará el cierre de las Eliminatorias.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. Perú vs. Uruguay: alineación confirmada de Ibáñez para sumar de a tres en Montevideo

  2. Alianza Lima sumará a ex Universitario para pelear el título del Clausura 2025: "Proyecta..."

  3. Perú vs Uruguay HOY: las 4 bajas confirmadas para el técnico Óscar Ibáñez por Eliminatorias

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano