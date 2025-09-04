La potente advertencia de Uruguay a horas de enfrentar a Perú por Eliminatorias: "Vamos por..."

Perú vs Uruguay protagonizarán uno de los partidos más atractivos por las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Ambos combinados llegan con realidades diferentes: la selección peruana busca un triunfo para seguir vivos en la pelea, mientras que los 'charrúas' necesitan puntuar para clasificar directamente al Mundial. En ese contexto, no tardaron en lanzar un desafiante mensaje dirigido a la 'Bicolor'.

A pocas horas del duelo en Montevideo, Uruguay sorprendió a los hinchas al lanzar un mensaje contundente en sus redes sociales que calentó la previa de este enfrentamiento definitorio.

"Vamos por vos, Perú, y por la clasificación”, fue el mensaje que publicó la selección uruguaya en sus redes sociales, junto con un video, donde recordaron todos sus triunfos en los últimos años ante la 'Bicolor' en el Estadio Centenario.

La potente advertencia refleja la seriedad con la que los 'charrúas' afrontarán el compromiso y la intención de asegurar puntos que les permitan hacer historia al lograr su ansiada clasificación a una cita mundialista por quinta vez consecutiva.

¿Cómo llega Uruguay al partido ante Perú?

La selección uruguaya llega motivada y en la cuarta posición de la tabla, tras asegurar un lugar en el repechaje. Bajo la dirección de Marcelo Bielsa, los celestes buscarán continuar en la senda del triunfo y, de ser posible, conseguir la clasificación directa a Norteamérica 2026. Uruguay se presenta con un plantel sólido y la confianza de jugar en su casa, lo que lo convierte en un rival difícil para la Blanquirroja.

Loa jugadores que quedaron fuera para enfrentar a Uruguay

A pocas horas del partido ante Uruguay, se conoció que Renato Tapia, Piero Cari, Andy Polo y Matías Lazo quedaron fuera de la convocatoria. Estos futbolistas deberán esperar su oportunidad para el próximo compromiso de la Blanquirroja, que se disputará en Lima y marcará el cierre de las Eliminatorias.