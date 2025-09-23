Silvio Valencia y Elejalder Godos protagonizan tenso debate por 'cambios' en Perú: "¡Cara…!"

La selección peruana se despidió de toda posibilidad por clasificar al Mundial 2026 al cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, generando diversas reacciones en los hinchas y periodistas deportivos. En ese contexto, y días después del último partido ante Paraguay, Silvio Valencia y Elejalder Godos analizaron el futuro de la Blanquirroja.

Cabe señalar que la Bicolor disputará amistosos en noviembre antes de cerrar el año sin Óscar Ibáñez como entrenador, por lo que Manuel Barreto fue el elegido para asumir de manera interina. Una nueva etapa en el combinado nacional que podría tener algunos cambios con la presencia de los jóvenes.

Silvio Valencia y Elejalder Godos debatieron por el futuro de la selección peruana

Fue durante el programa ‘En Caliente’ por el canal de Youtube Con Señal TV donde los mencionados periodistas deportivos hablaban de esta nueva etapa de la selección peruana en el que sonaron algunos nombres como Felipe Chávez de Bayern de Múnich para el ‘cambio generacional’.

(Video: Youtube Con Señal TV)

“Van a estar los Grimaldo, los Sonne, los Cabrera, los Ramos y los ‘nuevecitos’ que van a traer del extranjero”, dijo Silvio Valencia sobre la próxima convocatoria, a lo que Elejalder expresó con sorpresa que se desconoce cómo juegan los ‘nuevos futbolistas’ que podrían llegar a Videna.

“¿O sea la selección es para probar? ¡Carajo!”, dijo Elejalder a Silvio luego de que su colega le comentara que van a probar de qué están hechos, en medio de la renovación que se espera en la Bicolor. Si bien este debate no aumentó en intensidad, lo cierto es que no dejó de captar la atención de los cibernautas.

¿Cuándo volverá a jugar la selección peruana este 2025?

Tras quedarse sin chances para el Mundial 2026, la selección peruana jugará en octubre un partido amistoso ante su similar de Chile en Concepción. Luego, volverá a enfrentar a la 'Roja' y también a Rusia en noviembre como parte de la fecha FIFA.