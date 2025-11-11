¡El defensa soñado! Fabio Gruber se luce con gran quite en su primer entrenamiento con Perú

La selección peruana continúa con los trabajos pensando en las próximas Eliminatorias, pero esta vez con un nuevo integrante que se sumó a los trabajos del entrenador interino Manuel Barreto. Se trata de Fabio Gruber, habilidoso defensa que juega en el Nuremberg de la Segunda División de Alemania.

El zaguero de 23 años tendrá su primera experiencia en la Blanquirroja, generando así gran expectativa en los hinchas que se ilusionan con el nuevo combinado nacional. Como era de esperarse, captó la atención durante los entrenamientos previos al primer amistoso de noviembre frente a Rusia.

Fabio Gruber inició trabajos con la selección peruana

De acuerdo a recientes imágenes difundidas en sus redes sociales, la FPF se mostró lo que fue parte del primer día de entrenamiento de Fabio Gruber en tierras rusas con la Bicolor. El joven defensa demostró su talento ante las cámaras que siguieron a detalle todos sus movimientos.

Fue durante un ‘camotito’ en el que el zaguero de Nuremberg se acercó con mucha potencia para intentar quitar el balón a algunos de sus compañeros, hasta que finalmente lo logró cuando el jugador de Sporting Cristal, Jesús Pretell, tenía el esférico. Con mucha rapidez logró evitar el pase.

El jugador demostró que será de mucha ayuda no solo en la defensa, pues su velocidad también permitirá apoyar a sus compañeros en salida. De esta manera, una nueva etapa comenzó en la Blanquirroja pensando en el futuro.

¿Quién es Fabio Gruber?

El futbolista Fabio Gruber nació en Alemania, pero tiene raíces peruanas. Juega de defensa central y a sus 23 años es uno de los elementos claves del Nuremberg, equipo de la Bundesliga 2. El jugador fue contactado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y se envió la carta de reserva para que sea liberado en la fecha FIFA de noviembre para los amistosos frente a Rusia y Chile.