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Jairo Vélez reveló cómo se siente en la selección peruana de cara a los amistosos: "Hoy me toca estar aquí"

Jairo Vélez no se guardó nada y expresó su sentir en el seleccionado peruano bajo la dirección de Mano Menezes de cara a los amistosos por fecha FIFA.

Luis Blancas
Jairo Vélez expresó su sentir en la selección peruana de cara a los amistosos FIFA
Jairo Vélez expresó su sentir en la selección peruana de cara a los amistosos FIFA | Composición: Líbero
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Jairo Vélez atraviesa con entusiasmo su presente en la selección peruana y valoró la oportunidad de compartir más tiempo de trabajo junto al plantel. El futbolista de Alianza Lima destacó la preparación que vienen realizando y consideró que los próximos amistosos serán importantes para seguir ajustando detalles de cara a los siguientes desafíos.

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Jairo Vélez expresó su sentir en la selección peruana de cara a los amistosos FIFA

Vélez también habló de lo que representa para él formar parte de la selección y resaltó sus registros goleadores durante este proceso. “Siempre es bueno estar presente y hoy me toca estar aquí, me ha tocado marcar y estoy muy contento y agradecido por todo, es un privilegio muy grande. Gracias a Dios he podido marcar 4 goles”, manifestó.

“Estoy contento de estar acá, estamos trabajando con el equipo muy bien y creo que vamos a llegar muy bien al partido”, señaló el mediocampista, quien se mostró ilusionado por esta nueva etapa con la Bicolor.

El jugador de Alianza Lima, además, tuvo un mensaje para los hinchas de la selección peruana y pidió que continúen acompañando al equipo. “Que sigan apoyando y alentando, es todo un proceso y vamos mejorando día a día”, expresó.

Jairo Vélez y su rotundo comentario sobre los amistosos de la selección peruana

Finalmente, Jairo Vélez destacó el tiempo que el plantel tendrá para prepararse antes de los amistosos y explicó por qué considera que estos encuentros serán importantes para el futuro de la selección.

“Nos ayuda porque creo que ha sido el tiempo más largo que hemos tenido durante el año. Estos partidos de buen nivel nos van a ayudar mucho para lo que viene después y hay que sacarle el máximo provecho, probar jugadores y ver lo que nos acomoda mejor para lo que viene”, concluyó.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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