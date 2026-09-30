Mr. Peet y Elejalder Godos protagonizan tenso momento tras Perú vs. México: "No están contentos con nada"

Luego de lo que fue el partido entre la selección peruana y México, como es de costumbre, durante la emisión del programa A Presión se dieron los análisis del pospartido, donde, durante un intercambio de argumentos entre los reconocidos periodistas Mr. Peet y Elejalder Godos, ambos tuvieron un tenso momento debido a una opinión que no gustó del todo.

Mr. Peet y Elejalder Godos protagonizan tenso momento tras análisis del Perú vs. México

Todo empieza cuando para Mr. Peet, la Bicolor a pesar de no ganar el encuentro, demostró un gran rendimiento ante México. “Más allá de que Perú no gana el partido, hoy vimos un progreso en esta selección y me voy contento con el orden defensivo que tuvo Perú”.

Ante esto, Godos, no dudó en contestarle diciendo que Perú había jugado con el equipo B del Tri, palabras que no le gustaron al narrador deportivo. “Pero contra un equipo B de México”. Ante ello, Mr. Peet argumentó que Estados Unidos nos ganó con un equipo B o mixto e igual lo empatábamos. “Lo que pasa es que nosotros los peruanos nunca no está contento con nada", señaló Peter Arévalo con bastante molestia debido a que no se valoró el empate conseguido por los dirigidos por Mano Menezes.

Entre ello, el periodista Godos remarcó. “Pero México a presentado un equipo B, nada más. No te molestes”.

¿Cómo le fue a Perú ante México?

Tras el encuentro, que terminó 1-1, se vio un mejor Perú que en el encuentro pasado. Sin embargo, nuevamente la pelota parada jugó en contra, siendo por esta vía que México consiguió el gol.

Luego del encuentro, el mejor jugador de la Blanquirroja fue Jairo Vélez, autor del único tanto de Perú, con una puntuación de siete puntos y cuatro en Sofascore, seguido por Wilder Cartagena y Marcos López, quienes obtuvieron un 7.2.