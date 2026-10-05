Hinchas critican duramente a Mano Menezes y Jean Ferrari sorprende con respuesta: "Lo consideraremos"

La situación de Oliver Sonne en la Selección Peruana generó dudas entre los aficionados luego de que se conocieran versiones distintas sobre el motivo de su desconvocatoria. Mientras la Federación Peruana de Fútbol (FPF) informó que el lateral del Burnley quedaba fuera del amistoso ante Colombia por una evaluación médica, Mano Menezes señaló posteriormente que el futbolista no estaba lesionado.

Jean Ferrari se perfila a tomar fuerte medida con Mano Menezes tras amistosos de la selección peruana

La diferencia entre ambas versiones provocó comentarios y críticas de los hinchas en redes sociales, quienes cuestionaron la comunicación alrededor de la Bicolor y, principalmente, las dificultades que puede generar el idioma durante las intervenciones públicas del entrenador brasileño.

En medio de esta situación, un aficionado decidió escribirle directamente a Jean Ferrari a través de X y le planteó una posible solución para evitar nuevos malos entendidos durante las conferencias de prensa de Menezes.

Mano Menezes viene siendo criticado por los hinchas por los resultados de la selección peruana

“Jean, pon a alguien que hable español mejor al lado de Mano; a veces no se le entiende bien y se dan estos malos entendidos”, escribió el hincha.

La respuesta del Director de Fútbol de la FPF sorprendió al no descartar la propuesta. Ferrari dejó abierta la posibilidad de sumar a una persona que pueda facilitar la comunicación del seleccionador con los medios y aficionados durante sus próximas apariciones públicas. “Buen apunte, lo consideraremos”, contestó Ferrari.

De esta manera, la FPF podría evaluar la incorporación de un asistente o traductor que acompañe a Mano Menezes en sus conferencias, especialmente después de la confusión generada por las declaraciones sobre el estado de Oliver Sonne. Por ahora, la medida no ha sido confirmada oficialmente.