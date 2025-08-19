- Hoy:
Sport Boys se renueva: el mediocampista peruano que firmará para la próxima temporada
¡Sorpresivo! En pleno Torneo Clausura 2025, Sport Boys da la hora con un importante futbolista para luchar por el objetivo. ¿De quién se trata?
El Torneo Clausura 2025 inició y los diversos equipos del balompié nacional se reforzaron enfocados en lograr todos los objetivos de esta segunda parte de temporada. Sport Boys es uno de ellos y, al igual que el resto de rivales, priorizó el mercado de pases donde busca repotenciar el plantel.
Y es que el club rosado es consciente que para lograr las metas de la institución necesita de importantes elementos en el terreno de juego, por ello, buscan seguir contando con elementos claves para poder afrontar lo que queda de la campaña. Cabe mencionar que la ‘Misilera’ no la pasa bien y se podría complicar con el descenso.
¿Qué futbolista firmará por Sport Boys?
“Leonel Solís va a renovar con Sport Boys, ya está todo muy avanzado para extender su vínculo con el cuadro rosado”, dijo el periodista Gustavo Peralta en el programa ‘Hablemos de Max’ por L1 MAX. De esta manera, el cuadro chalaco seguirá contando con este mediocampista.
Cabe recordar que la ‘Misilera’ inició la temporada 2025 dejando buenas impresiones, pues logró importantes resultados durante el Torneo Apertura; sin embargo, fue cayendo a una situación que parece no encontrar solución y los ‘fantasmas’ del descenso comienzan a aparecer.
Próximo partido de Sport Boys en el Torneo Clausura
Luego de la derrota en el Estadio Miguel Grau del Callao ante Deportivo Garcilaso, Sport Boys enfrentará por la fecha 7 del Torneo Clausura a Los Chankas, el próximo sábado 23 de agosto.
