Estuvo en Alianza Lima pero no ocultó su amor por Sporting Cristal: "Soy hincha confeso"

Julio César Uribe volvió a Sporting Cristal

" Yo soy hincha confeso de Sporting Cristal y hoy que me incorporo en una nueva posición espero hacerlo de la forma como corresponde ", indicó el exDT de la selección peruana a Fútbol Champán.

El exjugador también dejó en claro que Innova no está que impone sus decisiones en el club y no se considera un 'parrayos' ante las críticas de los hinchas celestes por la gestión de Joel Raffo en la institución.

"Nosotros trataremos de superar la historia exitosa de Sporting Cristal. Ayudaré desde mi espacio a sumar. Se respeta la opinión del hincha(desaprobación a Innova) pero no se está imponiendo nada. No soy un pararrayos", sentenció.

Julio César Uribe es ídolo en Sporting Cristal | Foto: Líbero

Se habla poco del paso de Julio César Uribe en Alianza Lima (fue en 1995). Estuvo dos meses como DT de los blanquiazules , logró importantes resultados y según contó el propio 'Diamante', su salida de la institución fue porque no encontró el respaldo de los directivos.

Julio César Uribe fue DT de Alianza Lima por dos meses

Uribe explicó que quería continuar en Alianza Lima, pero no toleró actitudes antideportivas de los jugadores y la dirigencia no lo apoyo. Solo uno se mostró a favor de su plan de trabajo, los otros decidieron no respaldarlo.