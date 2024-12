Corzo señaló la diferencia entre el jugador de Alianza y Universitario: "De la 'U' es más noble"

Aldo Corzo se sinceró sobre su paso en Universitario y Alianza Lima/Composición: Líbero

"Otra cosa es jugar en menores de Alianza Lima, en el competitivo. La gente ahí jugaba por su comida. Muchos me decían y no lo tomo a mal: 'Tú que haces acá, si tu tienes plata', pero no era por eso, era porque me gustaba. Tuve amigos de Regatas, del Santa María y del Markham que han ido a Alianza y han durado dos días. No le gusta el ambiente, a mí el fútbol me dio otra perspectiva de vida. Debuté en el 2008 ante Sport Boys. Yo era el quinto lateral derecho. Me sube Miguel Ángel Arrué. En el equipo estaba Joel Herrera, Martín Tenemás, Reaños y Nico Nieri. Yo decía que si no me ven por el fútbol que me vean por el físico y corría todo el estadio, corría, y corría para que me vean", finalizó.