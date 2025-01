Sporting Cristal enfrentará a campeón de Argentina en amistoso internacional: ¿Cuándo juegan?

"Y los amistosos: Sporting Cristal y Lanús. Estamos viendo el inicio del campeonato, cuándo nos toca, dependiendo cuándo nos toca el inicio del campeonato puede ser que evitemos uno de los partidos o no. En principio no, porque tenemos tantos jugadores para ver que necesitamos verlos en una práctica de fútbol oficial y para eso necesitamos al menos 2 partidos. Así que en principio no moveríamos nada", declaró el director técnico.