DT brasileño confesó su deseo dirigir a Cristal tras ver victoria a U Católica: "Soy hincha"

Tiago Nunes presente en el amistoso entre Sporting Cristal y U Católica.

"Sporting Cristal representa el primer club que me abrió las puertas fuera de Brasil. La primera experiencia internacional. Fue un club que me renovó las energías. Me hizo sentir entrenador una vez más. Fue un momento importante en mi vida. Desde ese día me siento un profesional mejor. Si en un futuro esto pueda suceder (regresar a dirigir) siempre va a estar con las puertas abiertas de mi corazón. Soy un hincha más y quiero que le vaya bien en el torneo y Copa Libertadores", expresó Tiago Nunes en conferencia de prensa.