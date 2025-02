Sporting Cristal cerca de perder unas de sus promesas por oferta del Corinthians

Sporting Cristal podría perder una de sus mejores promesas debido a que el gigante del fútbol brasileño, Corinthians mostró interés por ficharlo para esta temporada y así termine lo más pronto de formarse para su debut. El tema es que el cuadro 'celeste' no recibiría ni un sol si es que no logra primero hacerle una extensión de contrato.

En tienda rimense tienen marcados a varios futbolistas de sus canteras para hacerles una renovación de contrato; sin embargo hay uno que aún no da su respuesta para ampliar.

Mateo Rodríguez

Hay que indicar que Mateo Rodríguez aún no debuta en la profesional con Sporting Cristal. En el 2024 disputó con el cuadro celeste la Copa Libertadores Sub 20 anotando un gol (Flamengo) en tres partidos. Con la selección peruana, Mateo Rodríguez defendió a la Sub 17 en cuatro ocasiones.