Pedro Aquino confirma si dará el batacazo firmando por Sporting Cristal: "Con muchas ganas..."

Sporting Cristal pretende reforzar su plantel para el Torneo Clausura 2025. Con la llegada de Paulo Autuori, se estima cambios radicales en el primer equipo entre salidas y nuevos nombres para competir en la Liga 1. Bajo ese contexto, uno de los jugadores que sonó fuerte fue Pedro Aquino, quien rompió su silencio desde la Videna para confirmar si volverá a vestir de celeste.

El elegido por la selección peruana para brindar declaraciones a la prensa local fue el volante de 30 años. Si bien pertenece a Santos Laguna, su continuidad no es certera para el Apertura de la Liga MX. En medio de esta incertidumbre, Aquino sonó fuerte como posible refuerzo de Sporting Cristal para mitad de temporada.

En diálogo con los periodistas, Pedro Aquino reveló que es hincha a muerte de Sporting Cristal y que le encantaría regresar al club de sus amores. Sin embargo, siente que está en capacidades para seguir rindiendo en el exterior, por lo que no ve cercano su regreso al Rímac para este 2025.

Adicional a ello, un aspecto que alarga su retorno a Cristal es la familia, quien se siente cómoda en México y que ya se ha acostumbrado al país por todos los años que ha jugado en dicha liga.

"Saben que yo soy hincha de Cristal a muerte. No es momento de regresar, de mi retorno a Cristal. Claramente, me gustaría, pero siento que puedo dar un poquito más en el extranjera. Las puertas nunca las voy a cerrar. Salí de Cristal y estoy agradecido por todo lo que me dio en mi carrera. Quiero seguir creciendo en el extranjero… también la familia ya se acostumbró mucho afuera. Ahorita, pronto… todavía no es mi regreso. Espero que sea en algún momento, pero es Cristal o nada", declaró Pedro Aquino desde la Videna.

(VIDEO: Youtube Sebastián Pantoja)

Pedro Aquino fue convocado a la selección peruana

Desde hace varias semanas, Pedro Aquino llegó a Lima para ponerse en óptimas condiciones físicas para ser convocado a la selección peruana. Espera tener minutos ante Colombia o Ecuador y aportar lo mejor de sí para lograr el gran objetivo de los seis puntos en este fecha FIFA de junio.

"No perdemos la fe de ir al Mundial. Vamos a seguir peleando hasta la última fecha. Hace mucho no tenía la oportunidad de tener unas vacaciones largas en Perú. Hoy en día, estoy feliz de que Óscar me dé la oportunidad de entrenar a la selección. Hace tres meses que no tengo lesión. Estoy comprometido y con ganas de arrancar contra Colombia", declaró Aquino en la Videna.