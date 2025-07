Tras 457 días de ausencia por una dura lesión en la rodilla izquierda que debió ser operada, Yoshimar Yotún volvió a jugar con Sporting Cristal y protagonizó muchos momentos emotivos en la fecha 3 del Torneo Clausura. Uno de ellos fue al final del compromiso cuando rompió en llanto mientras contaba cómo fue su proceso de recuperación y qué sensaciones tuvo tras pisar el césped nuevamente en la Liga 1.

El mediocampista nacional ingresó en el minuto 70' y lo hizo entre lágrimas ante un cartel que su familia le tenía preparado, pero una vez culminado el partido ante Sport Huancayo con victoria 5-0, el futbolista confesó realmente por qué se puso sensible. Las cámaras de L1 MAX compartieron el momento exacto en el que se quiebra al contar todo lo que tuvo que pasar en este último año.

"Han sido 15 meses de martirio. Han sido muy duro, bastante difícil poder regresar. Hubo mucha gente ayudándome, eso es lo más importante. El fútbol es mi pasión. Hay que seguir trabajando para poder conseguir los objetivos", indicó en un inicio Yoshimar Yotún, quien mientras lloraba con la camiseta de Sporting Cristal también contó que se enfrentó a algo mucho más fuerte, pero no entró en detalles.

"Muchas emociones, justo entro al campo y estaba llorando porque no podía creer que hace poco estuve luchando algo más que una lesión del fútbol. Y hoy poder entrar al campo es todo el fruto de lo que estuve haciendo. Ella estuvo ahí (su esposa), mi familia también, así que esto es para ellos. Gracias (al hincha) porque se que no ha sido fácil. He estado afuera en momentos muy complicados del club, así que a agradecerles", sentenció el futbolista de la selección peruana.

Gol de Yoshimar Yotún en su regreso

Como ves, Yoshimar Yotún cobró un penal a último minuto y selló la goleada de Sporting Cristal, pero lo más llamativo es que inmediatamente corrió para fundirse en un tierno abrazo con su esposa e hijos, conmoviendo así a todos los hinchas celestes y del fútbol peruano en general.