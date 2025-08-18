0
LO ÚLTIMO
Tabla Acumulada Liga 1 y posiciones del Torneo Clausura

Rebagliati dio contundente opinión sobre Álvaro Barco tras quejas por el arbitraje: "Es..."

Álvaro Barco arremetió contra el arbitraje tras el Universitario vs Sport Huancayo. Ante esto, Diego Rebagliati no dudó en referirse tajantemente sobre el directivo crema.

Angel Curo
Diego Rebagliati dio contundente opinión sobre Álvaro Barco
Diego Rebagliati dio contundente opinión sobre Álvaro Barco | Movistar Deportes - Universitario | Composición: Líbero
COMPARTIR

Universitario fue sorprendido ante un gran Sport Huancayo y terminó empatando 1-1 por el Torneo Clausura. No obstante, el protagonista de este encuentro fue el arbitraje luego de que anulasen un gol a los cremas por fuera de juego, provocando la reacción de Álvaro Barco. Tras ello, Diego Rebagliati fue contundente al referirse sobre el directivo crema.

Universitario se quedaría jugando torneo consuelo.

PUEDES VER: El premio consuelo por el que luchará Universitario si queda eliminado de la Libertadores

Y es que, una vez se dio el pitazo final, Álvaro Barco salió a acusar una conspiración en contra de Universitario, con el objetivo de poder sacarlos de la pelea por el título. "Acá hay algo raro que está pasando. Es terrible. No nos van a sacar de adelante. No puedo dejar de manifestarme, ya paren la mano y los últimos años lo hemos ganado en la cancha", fueron las palabras del directivo.

Diego Rebagliati dio firme opinión sobre Álvaro Barco

Tras lo sucedido, durante la última emisión del programa 'Después de Todo', el comentarista deportivo Diego Rebagliati no dudó en opinar tajantemente sobre el director deportivo de la 'U' y lejos de criticar su accionar, dejó en claro que Álvaro Barco llegó para ocupar el lugar de Jean Ferrari como vocero crema.

"En Universitario necesitan reemplazar la figura de Jean Ferrari como vocero, y me parece que desde lo deportivo Álvaro (Barco) lo va a hacer. Es súper explosivo, lo vive intensamente y, cuando declara, se hace sentir, tal como lo hacía en su etapa de gerente en la San Martín; más aún ahora como gerente en la U", expresó.

Las declaraciones de Rebagliati responden, en gran medida, a que Álvaro Barco fue el primero en Universitario en alzar la voz de protesta tras el polémico arbitraje en el duelo ante Sport Huancayo, un rol que anteriormente solía asumir Jean Ferrari cuando se desempeñaba como administrador.

Universitario anunció acciones legales contra el arbitraje

Durante la llegada del plantel crema al Aeropuerto Jorge Chávez, el asesor legal de Universitario, Adrián Gilabert, sorprendió al anunciar que la directiva emprenderá acciones legales tras el polémico arbitraje. Además, aseguró que el equipo se mantendrá firme en su lucha por el título.

"Vamos a tomar acciones legales. Es rarísimo. Universitario es un equipo fuerte; nosotros vamos a salir adelante pase lo que pase. Lo que no pueden hacer en la cancha, lo hacen de esa manera", mencionó.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. U Católica de Ecuador impacta con firme mensaje tras victoria de Alianza Lima a ADT: "Por la..."

  2. Se movió la tabla: Alianza Lima ganó puntos y supera a Sporting Cristal en el Torneo Clausura

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano