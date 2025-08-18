Universitario fue sorprendido ante un gran Sport Huancayo y terminó empatando 1-1 por el Torneo Clausura. No obstante, el protagonista de este encuentro fue el arbitraje luego de que anulasen un gol a los cremas por fuera de juego, provocando la reacción de Álvaro Barco. Tras ello, Diego Rebagliati fue contundente al referirse sobre el directivo crema.

Y es que, una vez se dio el pitazo final, Álvaro Barco salió a acusar una conspiración en contra de Universitario, con el objetivo de poder sacarlos de la pelea por el título. "Acá hay algo raro que está pasando. Es terrible. No nos van a sacar de adelante. No puedo dejar de manifestarme, ya paren la mano y los últimos años lo hemos ganado en la cancha", fueron las palabras del directivo.

Diego Rebagliati dio firme opinión sobre Álvaro Barco

Tras lo sucedido, durante la última emisión del programa 'Después de Todo', el comentarista deportivo Diego Rebagliati no dudó en opinar tajantemente sobre el director deportivo de la 'U' y lejos de criticar su accionar, dejó en claro que Álvaro Barco llegó para ocupar el lugar de Jean Ferrari como vocero crema.

"En Universitario necesitan reemplazar la figura de Jean Ferrari como vocero, y me parece que desde lo deportivo Álvaro (Barco) lo va a hacer. Es súper explosivo, lo vive intensamente y, cuando declara, se hace sentir, tal como lo hacía en su etapa de gerente en la San Martín; más aún ahora como gerente en la U", expresó.

Las declaraciones de Rebagliati responden, en gran medida, a que Álvaro Barco fue el primero en Universitario en alzar la voz de protesta tras el polémico arbitraje en el duelo ante Sport Huancayo, un rol que anteriormente solía asumir Jean Ferrari cuando se desempeñaba como administrador.

Universitario anunció acciones legales contra el arbitraje

Durante la llegada del plantel crema al Aeropuerto Jorge Chávez, el asesor legal de Universitario, Adrián Gilabert, sorprendió al anunciar que la directiva emprenderá acciones legales tras el polémico arbitraje. Además, aseguró que el equipo se mantendrá firme en su lucha por el título.

"Vamos a tomar acciones legales. Es rarísimo. Universitario es un equipo fuerte; nosotros vamos a salir adelante pase lo que pase. Lo que no pueden hacer en la cancha, lo hacen de esa manera", mencionó.