Diego Enríquez dio firme postura sobre el Cristal vs Universitario con hinchada local: "Tiene..."

Este sábado se hizo oficial que el esperado partido entre Sporting Cristal vs. Universitario, pendiente por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, se jugará solamente con hinchada local, decisión que se tomó pese a que se especulaba una posible presencia de aficionados cremas en el Estadio Nacional.

Uno de los primeros en referirse al tema fue el arquero Diego Enríquez, quien soprendió al mostrarse de acuerdo con la medida que solo los hinchas celestes vayan al 'Coloso de José Díaz', asegurando que tenía que ser así, pues eso los motivará más en su lucha por quedarse con los tres puntos.

"Sí (es la mejor decisión), vamos a jugar de locales con nuestra gente. Tiene que ser así, estar con ellos motivándonos todo el partido. Nos va a ayudar a sacar un buen resultado, Dios mediante", declaró a los medios de comunicación antes de abordar el avión rumbo a Cusco para enfrentarse este domingo a Deportivo Garcilaso.

Video: Entre Bolas

Sporting Cristal anunció que solo sus hinchas podrán ir al partido ante Universitario

Es preciso señalar que el club de La Florida anunció en todas sus cuentas oficiales que finalmente el compromiso frente a la 'U' de este jueves 23 de octubre se disputará únicamente con la fanaticada del cuadro bajopontino, y les pidió que acompañen a los dirigidos por Paulo Autuori en este desafío, donde pondrán en juego sus opciones de ganar el Clausura.

"Porque la celeste es la razón de nuestras vidas. ¡Este partido lo ganamos todos juntos! Con nuestra gente, con nuestros colores… ¡con nuestra paSCión! Respondamos en la cancha y en la tribuna: alienta a la Celeste este jueves", se lee en la publicación realizada en sus redes sociales.

Solo hinchas de Sporting Cristal podrán ir al Estadio Nacional ante Universitario. Foto: Sporting Cristal

Sporting Cristal vs. Universitario: precio de las entradas

Sporting Cristal lanzó a la venta las entradas para el cotejo contra Universitario, el cual tiene diferentes precios en tres de las cuatro tribunas disponibles. Estas pueden ser adquiridas a través de la web de Joinnus. A continuación, conoce los precios de los boletos en cada una de las localidades.