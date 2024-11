'Pancho' Pizarro sobre Vargas: “Son tres años que no entrenó, difícil que lo tomen en cuenta”

Puedes ver : Universitario: el once que usará Gregorio Pérez para ganar la Liga 1 y en Libertadores

En el reciente programa de 'A Ras de Cancha', el tema fue puesto en debate, y esto dijo el exguadarmeta blanquiazul. “Nosotros lo hemos conversado en programas pasados y sí, son tres años que no entrenó, normalmente tu ya lo tomas como un jugador retirado porque no tiene actividad, no se sabe nada de él”.