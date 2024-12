La contundente respuesta de Embajadur Crema ante cuestionamientos

Comunicado de Embajadur Crema.





"Ante información reciente que sugiere que el proyecto Embajadur Crema requeriría de autorización administrativa, aclaramos que nuestro proyecto no tienen carácter financiero ni plantea captación de depósitos para ser colocados en forma de créditos , conforme realizan las empresas del sistema financiero. Embajadur Crema es un proyecto de hinchas que recopila donaciones para cumplir un fin específico de carácter no lucrativo, tal como podría hacer una asociación con fines altruistas o una fundación. Por lo tanto, no nos encontramos dentro del marco de aplicación de las normas del sistema financiero y no necesitamos autorización alguna de la Superintendencia de Banca y Seguros ni de la Superintendencia del Mercados de Valores", se puede leer en la primera parte del comunicado.