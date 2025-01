Gregorio Pérez: “Desde el club me han dicho que buscarán otro DT, espero sea lo mejor para la 'U'”

“Ayer me dieron el alta médica. Regreso el fin de semana a Uruguay para estar con mis nietos y mis amigos. Estoy agradecido con Universitario”, expresó Gregorio Pérez . Como se sabe, el Profe no podrá dirigir al conjunto estudiantil en la Liga 1 2022

“Dios me puso la mano y me dijo quédate un rato. Soy un afortunado de seguir viviendo. Estuve infartado 2 días y medio. Hasta los médicos no lo podían creer. Esto te deja sensible y trato de recoger todas las cosas positivas”, recalcó en conversación con el programa uruguayo Último Al Arco.