Luis 'Pana' Tejada confesó los motivos por cual dejó Universitario de Deportes

No es persona grata en Ate . Luis 'El Pana' Tejada contó las razones por los que no renovó con Universitario de Deportes a fines del 2017. El atacante panameño esperaba que la institución le reconociera parte de lo que hizo en dicho año. No obstante, no llegaron a ningún acuerdo para extender el vínculo y finalmente partió a otro destino dejando una herida en la hinchada crema.

"Yo no me quería ir, Juan Vargas me llamó para ver como podría solucionarlo. Yo solo quería que me reconocieran un poco el dinero que la 'U' iba a ganar por la clasificación de Panamá al mundial y no se llegó a un acuerdo", declaró Luis 'El Pana' Tejada