La respuesta de Raúl Ruidíaz cuando le piden volver a Universitario tras dejar Seattle Sounders

Si bien el delantero no escribió un mensaje, solo atinó a compartir la historia. Como era de esperarse, este gesto no pasó desapercibido por los hinchas de Universitario. Los fanáticos señalaron que Raúl es el fichaje que le permitiría al equipo de Bustos dar ese salto de calidad en lo ofensivo.

Raúl Ruidíaz compartió una historia donde le piden volver a Universitario

"En tiempo y económicamente diferente (en comparación con la propuesta que realizó la U a mitad de año). En ese momento no había el tema de nacionalización, entiendo, pero eso no es argumento para que pueda definir su futuro deportivo, no es cuestión que se pueda quedar un año más en Estados Unidos, no es así", explicó Peralta.