Sebastián Britos expresó su deseo de que se quede Diego Romero: "Potencia el nivel de todos"

En Universitario de Deportes está muy cerca de cerrar su plantel de cara a la temporada 2025 . El cuadro crema solo espera reforzarse con un delantero extranjero para completar sus fichajes, mientras va definiendo los jugadores que serán prestados. En este grupo se encuentra Diego Romero , quien no ve con malos ojos dejar el club para tener más oportunidades.

Hasta el momento, el próximo destino del golero de 23 años aún no está definido, pese al interés de Universidad Católica de Ecuador y otro equipo extranjero por contar con sus servicios . Mientras tanto, sigue entrenando con los merengues en Campo Mar. A falta de poco para culminar el 2024, una de sus competencias directas en el puesto en la 'U' sorprendió al referirse sobre el tema.

Nos referimos a Sebastián Britos . El guardameta uruguayo sorprendió a todos los hinchas al no ocultar su deseo de ver a 'Chiquito' una temporada más en el elenco estudiantil ya que su presencia hace que la plantilla se repotencie y sea mejor. Asimismo, destacó su importancia en la obtención del bicampeonato nacional con sus buenas actuaciones.

"No se si seguirá, eso tendrían que preguntárselo a él. Me gustaría que se quede porque potencia el nivel de todos, hace que el grupo sea mejor. Es un gran arquero, no lo estoy descubriendo yo, lo ha demostrado. Ha rendido y nos ha servido para lograr el título", declaró el experimentado portero a su salida del avant premiere de la película "Esta es la 'U'".