¿Y Ahora? Universitario tenía planificado homenaje a Alberto Quintero en la Noche Crema

Universitario de Deportes está preparando hasta el último detalle para la Noche Crema. La finalidad del evento es presentar a la plantilla para la temporada 2025. Sin embargo, existen otros atractivos para el agrado del hincha, entre ellos estaba el homenaje al futbolista, Alberto Quintero, quien es un referente del club.

El director deportivo de la 'U', Manuel Barreto, declaró a RPP que la institución estaba planificando un homenaje a 'Chiquitín' Quintero y Luis Tejada, quienes pertenecieron a los 'cremas' y representaron a la selección de Panamá, rival de Universitario en la Noche Crema.

"Tenemos preparado algún homenaje para Alberto Quintero en la Noche Crema, pero dependerá de que sea convocado. Habrá algo también para el 'Pana' Tejada", manifestó Barreto.

Pese a las buenas intenciones de los 'merengues', el reconocimiento al panameño no se llegará a realizar debido a que el club actual de Alberto Quintero, Plaza Amador, no le otorgó el permiso para viajar con la selección. El motivo del equipo de Panamá es que el enfrentamiento no es por la fecha FIFA.

¿Qué dijo Alberto Quintero sobre la invitación de la 'U'?

Alberto Quintero reveló que recibió una llamada para participar en la Noche Crema 2025, un evento que promete ser emocionante para los hinchas de Universitario. "Hubo una llamada a Alberto Quintero y tuve una conversación con Plaza... Hoy día yo me debo a Plaza Amador. Entonces, ese no es un partido que es fecha FIFA (Noche Crema), Plaza no tiene la obligación", comentó el futbolista.

La invitación a este evento es un reconocimiento a su trayectoria en Universitario, donde dejó una huella imborrable. Sin embargo, la normativa de su club actual impide su participación, lo que ha generado una gran expectativa entre los seguidores de la 'U'.

Quintero no ocultó su emoción al recordar su paso por Universitario y el apoyo constante de los hinchas. "A mí me vendría bien enfrentar a un equipo como la 'Crema', Universitario, que me dio 6 años de satisfacción... La hinchada que siempre ha estado ahí pendiente. Casi a diario recibo mensajes de la hinchada de Universitario. Ellos hubiesen querido que yo me retirara allá", expresó el atacante.