Alberto Quintero habló por primera vez sobre invitación de Universitario a la 'Noche Crema'

El futbolista Alberto Quintero, con pasado en Universitario de Deportes, se pronunció sobre la invitación a la Noche Crema 2025. En el evento los 'Cremas' se enfrentarán a la selección de Panamá, a la que pertenece el popular 'Chiquitín'. El atacante es muy recordado por los hinchas de la 'U' tras defender los colores de la institución durante 6 temporadas.

El extremo derecho del club panameño, Plaza Amador, declaró ante la prensa sobre su presencia en el evento de Universitario en el Estadio Monumental de Lima.

"Hubo una llamada a Alberto Quintero y tuve una conversación con Plaza... Hoy día yo me debo a Plaza Amador. Entonces, ese no es un partido que es fecha FIFA (Noche Crema), Plaza no tiene la obligación", manifestó el atacante.

Quintero confirmó que la institución 'merengue' se comunicó con su club actual para que esté presente con Panamá en el evento y vuelva a jugar en el coloso de Ate. "Plaza me lo comunicó pero no me dieron el permiso y hubo una decisión", resaltó.

El extremo se mostró emocionado al recordar su paso por la 'U' y el cariño de los hinchas: "A mí me vendría bien enfrentar a un equipo como la 'Crema', Universitario, que me dio 6 años de satisfacción... La hinchada que siempre ha estado ahí pendiente. Casi a diario recibo mensajes de la hinchada de Universitario. Ellos hubiesen querido que yo me retirara allá".

