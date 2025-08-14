¿Se burla de Universitario? Sabbag y su polémica publicación durante la goleada de Palmeiras

La durísima derrota 4-0 de Universitario de Deportes en el Estadio Monumental ante Palmeiras, que lo dejó prácticamente eliminado de la Copa Libertadores, dio la vuelta al mundo y Pablo Sabbag decidió pronunciarse con un mensaje sumamente picante que enfurecerá aún más a los hinchas merengues. Recordemos que el delantero jugó en Alianza Lima por dos temporadas.

El popular 'Jeque' sigue siendo muy recordado por los aficionados blanquiazules, sobre todo porque el atacante colombiano siempre recuerda a la institución deportiva en sus redes sociales. Ahora, una vez culminado el duelo de la 'U' en Ate, el futbolista profesional no dudó en dejar un mensaje señalando el número cuatro en su cuenta oficial de 'X', plataforma antes conocida como Twitter.

Pablo Sabbag y la publicación en redes sociales.

Como observas, Pablo Sabbag puso un video suyo en el que hace el número cuatro con la mano y muchos hinchas aseguran que es con referencia a la derrota de Universitario, sobre todo porque publicó el metraje apenas terminó el duelo de los cremas en la Copa Libertadores. Este post de inmediato se llenó de comentarios por parte de seguidores de Alianza Lima.

Recordemos que actualmente el 'Jeque' se encuentra jugando en el Suwon FC de la Primera División de Corea del Sur, país en el que hay 14 horas de diferencia. En territorio asiático, el delantero no se dedica únicamente a convertir goles, sino que también mediante sus redes sociales sigue lanzando temas musicales e incluso tiene una faceta como influencer.

¿Cuál es el valor de Pablo Sabbag?

Actualmente, Pablo Sabbag tiene un valor de 700 mil euros en el mercado de transferencias y ha presentado un bajón en su precio durante el último año, sobre todo porque cuando jugaba en Alianza Lima llegó a costar 1 millón de euros, esto en su primera temporada (2023). Si destaca en Corea del Sur podría revalorizarse y dar el salto a otra liga de mayor nivel.