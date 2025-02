¡Sorpresa! Universitario y los importantes cambios que hará para sumar su primera victoria

La semana pasada inició la Liga 1 2025 con la fecha 1 del Torneo Apertura, y Universitario de Deportes dejó escapar puntos importantes tras empatar 1-1 con Comerciantes Unidos en Cajabamba. Ahora los cremas recibirán a Cienciano del Cusco en el Estadio Monumental y no quieren perder más puntos, por lo que Fabián Bustos implementó algunos cambios espectaculares en su plantel .

Como se informó hace poco, Edison Flores no jugará debido a que se lesionó y será baja por lo menos una semana más, por lo que el entrenador merengue armó un plan B de inmediato con el objetivo de no mermar su ofensiva. El encargado de tomar su lugar será el argentino Diego Churín , quien estará desde el arranque junto a Alex Valera y podría demostrar que merece ser titular en el cuadro estudiantil.

Diego Churín será titular en Universitario.

Recordemos que el atacante ex Cerro Porteño viene siendo duramente criticado por la hinchada debido a ocasiones de gol falladas y a que no genera mucho peligro en arco rival. No obstante, el compromiso ante Cienciano en casa promete ser el punto de inflexión para ganarse al público de la 'U' y también la confianza total de Fabián Bustos.