Butrón le dejó duro mensaje a Universitario para la Libertadores: "No quiero que les vaya bien"

Durante el programa "Desmarcados", el exportero blanquiazul no tuvo temor en indicar que claramente apoyará a FBC Melgar, Sporting Cristal y, lógicamente, a Alianza Lima. Sin embargo, fue tajante contra Universitario al decir que "no quiere que les vaya bien".

"Quiero que le vaya bien a Melgar, a Sporting Cristal y lógicamente a Alianza Lima. Sería falso decir que cuando veo un partido de la 'U' en la Copa Libertadores diga que quiero que ganen, sería falso. Como hincha de Alianza no quiero que le vaya bien. Lo que yo desee no va a cambiar nada. Si pasan es mérito de ellos y si no, es todo lo contrario", manifestó.