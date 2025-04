Universitario derrotó a Melgar y alzó el título nacional: "La crema ya salió campeón"

En estos momentos la afición de Ate está centrada en el compromiso que tendrá ante Independiente del Valle en Ecuador por la fecha 2 de la Fase de Grupos del torneo Conmebol. En medio de ello, un detalle no menor se robó la atención de todos los seguidores y es que la 'U' se proclamó campeón del balompié incaico.

Para sorpresa de muchos, Universitario derrotó por penales a Melgar y se hizo con el título nacional. Así lo comunicó el conjunto crema a tavés de su cuenta oficial de 'X', plataforma social antes conocida mundialmente como Twitter. No obstante, vale precisar que no se trata del plantel dirigido por Fabián Bustos sino por la Sub 14 femenina.