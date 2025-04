Periodista deportivo denunció amedrentamiento después del clásico Alianza Lima vs. Universitario

"El fin de semana me pasó algo que yo lamento. El día después del clásico salía de mi casa con mi hijo a comprar algo y fui interceptado por cuatro personas que quisieron amedrentar y ajustarme", denunció el hombre prensa a través del programa Hablemos de MAX.

"Hay delincuentes cibernéticos que se sienten con derecho de decir cosas sin sentido y provocan que estos delincuentes de la calle se acerquen. Yo estaba con mi hijo. Querían atacar, agredir. No llegó ahí porque reaccioné como tuve que reaccionar. No me victimizo, pero ya estoy actuando como se debe contra estas lacras", agregó.