Rodrigo Ureña hizo dura autocrítica tras derrota de Universitario: "Fuimos un poco.."

Universitario de Deportes volvió a ser derrotado en el Estadio Monumental por Liga 1 tras más de dos años. El verdugo de los cremas fue Alianza Atlético, quien los superó 1-0 y los hizo ver durante los 90 minutos con un pobre desempeño en la cancha. Uno de los referentes del equipo, Rodrigo Ureña, no se guardó nada y fue muy autocrítico por lo hecho contra los 'Churres'.

La dura autocrítica de Rodrigo Ureña tras derrota de Universitario

Tras el pitido final y con la molestia por el traspié, el volante chileno dio la cara para la transmisión oficial del encuentro y fue duramente crítico con la 'U' por lo realizado en la cancha, asegurando que no estuvieron a la altura ni tuvieron un buen desempeño de principio a fin. Además, reconoció que mostraron vulnerabilidad en defensa y no encontraron la forma de llegar a la portería rival.

"Lamentable, sabíamos que era importante ganar el día de hoy. No estuvimos a la altura, no jugamos bien desde el primer minuto. Tácticamente fuimos un poco vulnerables, no tuvimos la sapiencia para encarar al arco rival. Tenemos que trabajar, pero es parte del fútbol. En algún momento nos iba a tocar perder, pero tenemos que levantar la cabeza para poder ganar el miércoles", declaró en entrevista con GOLPERU.

Video: GOLPERU

Rodrigo Ureña no puso excusas por derrota de Universitario

En esa misma línea, el futbolista de 32 años reconoció que el conjunto merengue no jugó bien pese a que intentaron buscar el resultado por todos los medios posibles y que se viene notando un desgaste en lo físico con el plantel, pero que no debe ser excusa para aceptar el mal nivel demostrado en el 'Coloso de Ate'.

"Ya darle vuelta a la página, nosotros haremos nuestra mea culpa, tenemos que analizar las cosas, como fue el partido. (Alianza Atlético) jugó un buen partido, es un equipo que se para bien, un rival difícil. La verdad es que jugamos mal y también hay que reconocer cuando no se juega bien. No hubo desesperación. Nosotros entramos y salimos a buscar los tres puntos, pero desde el juego. Tratamos de jugar de abrir las bandas. Por ahí veníamos con un desgaste físico, pero nada de excusas, no jugamos bien y es parte del fútbol", agregó.

Rodrigo Urña tuvo tenso momento con hinchas de Universitario

Minutos después de finalizado el compromiso, un grupo de aficionados de Universitario fueron a la tribuna occidente del estadio para desatar su ira y reclamarle a los futbolistas por el mal resultado contra Alianza Atlético. Uno de los que más se mostró enérgico con los reclamos fue Ureña, pues en esa zona estaban sus familiares e incluso amenazó con no jugar más en el equipo, de acuerdo a información del periodista Marcello Merizalde.

Video: X - Marcello Merizalde