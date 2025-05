Mr. Peet contó quién fue la figura de Universitario y lapidó a este futbolista: "Es una..."

Universitario de Deportes logró un triunfazo en el Estadio Monumental ante Barcelona SC por la quinta jornada del Grupo B de la Copa Libertadores 2025. El equipo de Jorge Fossati demostró que está muy consolidado en todas sus líneas y de esta manera, pudieron quedarse con tres puntos claves que lo acercan a su clasificación a los octavos de final.

Finalizado el partido, el periodista deportivo Peter Arévalo analizó el rendimiento individual y colectivo de la escuadra merengue. En esa línea, durante el programa de YouTube, 'Mr. Peet Channel' resaltó el nivel del zaguero paraguayo Williams Riveros, de quien no dudó en elogiar su juego aéreo.

Universitario se hizo fuerte en casa ante Barcelona SC por la Copa Libertadores 2025/Foto: X

"Barcelona SC lo hizo figura a (Williams) Riveros, lo mejor que tiene no es precisamente el mano a mano, porque cuando le encaran da mucha licencia, pero cuando la pelota se la tiran por elevación va a terminar siendo figura porque tiene buen juego aéreo. Termina siendo el mejor ante Barcelona SC", manifestó el comunicador.

Por otro lado, el narrador deportivo cuestionó el performance del futbolista Andy Polo ante Barcelona SC y afirmó que pese al triunfo, no trascendió, a diferencia de los demás encuentros a nivel local e internacional.

"Después cuando son partidos muy físicos a (Andy) Polo le cuesta potencia con potencia. No trascendió como en otras oportunidades. Volvió a jugar con (César) Inga, Fossati y eso ya es una decisión de él, no está utilizando a un jugador que venía destacando con Bustos como con Barreto que es Jairo Vélez. No lo está haciendo arrancar de titular y mantiene en el equipo titular a Aldo Corzo que tuvo problemas en el segundo tiempo cuando lo encaraban", agregó.

Finalmente, el periodista calificó al 'Ídolo del Astillero' señalando que, recién empezaron a destacar con el ingreso del delantero Felipe Caicedo. "Barcelona es un equipo que apuesta mucho por lo físico, poco fútbol, recién empezó a jugar al fútbol cuando entró Felipe Caicedo", sentenció Mr. Peet.