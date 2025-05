Mr. Peet tajante tras sanción al Estadio Monumental de Universitario : "Hoy se levanta..."

Universitario de Deportes espera que se resuelva la sanción que le impuso la Comisión Disciplinaria de la FPF de cara al partido ante Sporting Cristal. Y es que los cremas no podrán contar con su hinchada en trascendental partido del Torneo Apertura, por lo que aguarda el pronunciamiento del Tribunal de Apelaciones.

Bajo ese contexto, el periodista deportivo Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, no calló ante este suceso que genera mucha polémica en el ámbito deportivo. Durante el programa de "A Presión Radio", el narrador de L1 MAX fue tajante al decir que este debate es a causa de que el duelo que le corresponde a los cremas es ante Sporting Cristal.

Seguido de ello, fue claro con relación a las duras medidas que viene tomando la Comisión Disciplinaria de la FPF. Si ya hubo una ante Sporting Cristal y Alianza Lima, entiende que la línea de este ente es radical en cuanto a institución deportiva refiera.

"Los sucesos se dieron en el partido ante Alianza Atlético de Sullana, ¿Qué pasaría si el siguiente partido de la U de local era ante Alianza Universidad de Huánuco? No pasa nada. Hoy se levanta el polvo porque es Cristal. A mí me parece y lo dije, me pareció desmedido lo de Alianza. Pero si ya sancionaste a Cristal por gesto racial, sancionas a Alianza y ahora pasó algo entre hinchas y jugadores de U…", manifestó Peter Arévalo.

Universitario apeló y podría jugar con público ante Sporting Cristal

En las últimas horas, se conoció que el Tribunal de Apelaciones buscará la manera de abrir una sesión hoy, miércoles 21 de mayo, para resolver la apelación de Universitario con relación al duelo ante Sporting Cristal. Podría haber novedades en las próximas horas, o minutos.