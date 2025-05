¿Diego Churín no seguirá en Universitario tras clasificar a octavos? Lo último que se sabe

Universitario de Deportes logró esta semana una histórica clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores 2025, por lo que con miras a los próximos duelos en el torneo continental, el cuadro crema podría tener muchos cambios en su plantel. Uno de los jugadores que está al debe en su rendimiento es Diego Churín, e incluso algunos hinchas piden su salida. Conoce lo último que se sabe sobre su continuidad en el equipo.

En las últimas horas ha comenzado a sonar el rumor que el delantero uruguayo Abel Hernández interesa a la 'U' para el segundo semestre del 2025. Para que eso ocurra, uno de los seis extranjeros del plantel merengue tenga que irse y el nombre del delantero argentino sería el indicado para los aficionados. Sin embargo, el periodista Gustavo Peralta reveló que hasta el momento, el club no le ha dicho a 'Diegote' nada sobre una posible salida ni el mismo jugador ha decidido irse de la institución.

"Eso (fichar a Abel Hernández) implicaría sacar a Diego Churín y por el momento, hasta hoy, yo no sé que podría pasar después, no le han dicho a él ni a su representante que se tienen que ir o negociemos para llegar a un punto, y del otro lado tampoco ha dicho: 'Siento que mi ciclo en la 'U' ya no da más y me tengo que ir'. Eso no ha sucedido", sostuvo en la última emisión del programa 'Hablemos de Max'.

Video: L1 MAX

Asimismo, el citado comunicador reveló que en tienda crema no tienen pensado en liberar un cupo de extranjero, por lo que la continuidad del atacante de 35 años no estaría en veremos. "El uruguayo Abel Hernández fue ofrecido a la U antes de la llegada de Jorge Fossati. Hoy, en este momento, no. Por lo cual, tampoco es cierto que el DT crema haya dicho que lo traigan de una vez. Además, hasta hoy no se piensa liberar cupo de extranjero", publicó en sus redes sociales.

Diego Churín no ha tenido un buen desempeño en Universitario

A inicios de año, el elenco estudiantil hizo oficial la incorporación de Churín como una esperanza de tener a una carta importante de gol. Sin embargo, tras cinco meses, no ha podido ganarse un lugar como titular indiscutible y su sequía goleadora ha sido muy cuestionado por la fanaticada. Hasta el momento, ha disputado 480 minutos en 15 partidos, en los que marcó tres tantos (todos por Liga 1).

Diego Churín solo ha marcado tres goles, dos de ellos de penal, con Universitario. Foto: Universitario de Deportes

¿Hasta cuándo tiene contrato Diego Churín con Universitario?

Según información revelada por la institución ni bien se oficializó su llegada, Diego Churín firmó contrato con Universitario solo por una temporada. Es decir, tendrá contrato vigente con los merengues hasta finales del presente año.