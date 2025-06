La buena noticia sobre Williams Riveros que tranquilizará a los hinchas de Universitario

El buen momento que atraviesa Universitario de Deportes a nivel local e internacional ha hecho que algunas de sus figuras sean observadas por otros clubes del continente. En las últimas horas, se rumoró que Olimpia tenía en la mira a Williams Riveros, pero se reveló una noticia sobre el más conocido como 'Jerarquía' que dejará tranquilos a los hinchas cremas.

En la última emisión del programa 'Hablemos de Max', el periodista deportivo Gustavo Peralta dio a conocer para alegría de los aficionados merengues que el zaguero central paraguayo se va a quedar en la 'U' hasta final de temporada y que, sí juega el 80% de los encuentros del equipo este 2025, se le renovará automáticamente su vínculo contractual.

"Hay sondeos por Williams Riveros y la gente está preocupada, pero esta es una buena noticia para el hincha de la 'U', no se va a ir del club y se quedará hasta fin de año. Además, el defensa paraguayo tiene una renovación automática con mejoras por un año o más si juega el 80% de los partidos este 2025, que como va, lo va a cumplir", señaló en el espacio emitido por L1 MAX.

Video: L1 MAX

Olimpia nunca formalizó una propuesta por Williams Riveros

En los últimos días, en la prensa se comenzó a especular sobre un interés de Olimpia por el futbolista de 32 años, pero el citado comunicador señaló que el 'Decano Paraguayo' nunca realizó una propuesta por Riveros. Además, fue claro al decir que sondeos si hubieron, pero fue de otra institución del extranjero.

"No hubo nada de Olimpia. Por ahí había una intención de otro lado, pero básicamente no hubo una propuesta como tal. También Fabián Bustos no se lo iba a llevar y el club paraguayo tiene un tema que no le permite ir por un jugador con contrato", agregó el citado comunicador, desmintiendo así una posible salida del defensor guaraní del elenco estudiantil.

Williams Riveros es una de las piezas inamovibles en el esquema de Universitario

Universitario tiene este 2025 un once titular base y uno de los jugadores que se ha convertido en una pieza inamovible para el DT Jorge Fossati es Williams Riveros, a tal punto que ha jugado 1610 minutos en 18 partidos con los cremas, siendo el segundo elemento con más tiempo en cancha en el equipo; aportando con tres goles por la Liga 1.

Williams Riveros es el segundo jugador del plantel de Universitario con más minutos jugados durante el 2025. Foto: Carlos Félix / URPI GLR