Gorosito dio tajante respuesta sobre los 3 penales a favor de Universitario ante Atlético Grau

Alianza Lima se prepara para jugar un duelo vital contra Melgar de Arequipa por la jornada 17 del Torneo Apertura de la Liga 1, pero quien estuvo declarando en medio de este crucial encuentro fue Néstor Gorosito. El entrenador del cuadro blanquiazul asistió a Al Ángulo y ofreció diversas respuestas sobre varios temas en controversia, entre ellos Universitario de Deportes.

Cabe destacar que el pasado 25 de junio, Universitario jugó un partido sumamente importante contra Atlético Grau por la fecha pendiente del primer torneo del año. Este encuentro estuvo envuelto en polémica debido a los 3 penales cobrados a favor del cuadro crema. Posteriormente, Gorosito fue consultado sobre su opinión acerca de esta controversia.

Diego Rebagliati, Diego Penny y Giancarlo Granda tuvieron en su programa al 'Pipo' Gorosito y le consultaron sobre estos 3 penales. El DT de Alianza Lima dejó en claro que el primer penal cobrado a los dirigidos por Comizzo no le pareció, pero los dos siguientes sí. Además, explicó sus razones.

El primer penal cobrado a favor de Universitario. Video: L1MAX

"El segundo y tercer penal sí me pareció, el primero no. La mano, el otro que le rebota al chico Franco. Muchas veces uno como delantero espera que cuando va a patear, con una pierna la tocas y con la otra pateas. Entonces, dicen 'no lo toqué', pero él te patea apropósito para que cobren falta. En el primer penal (el jugador de Atlético Grau) patea la pelota, ya sea a favor o en contra, no importa si fue Valera u otro, la cámara lenta y otras cosas", declaró.

Néstor Gorosito sobre su publicación en pleno partido de Universitario

El entrenador argentino de Alianza Lima, Néstor Gorosito, generó polémica tras publicar un mensaje en redes sociales durante el primer penal cobrado a favor de Universitario ante Atlético Grau. Su comentario. “Jajajajajaja… Es un chiste”, coincidió con el momento en que Alex Valera ejecutó el penal, lo que provocó la indignación de los hinchas cremas, quienes lo relacionaron directamente con el partido.

Video: Al Ángulo

Sin embargo, Gorosito aclaró la situación en el programa Al Ángulo, donde explicó el verdadero motivo de su publicación:

"Me contaron un chiste justo ayer. En ese momento, lo que son las casualidades. Me causó gracia", señaló, descartando que se refiriera al penal cobrado a los dirigidos por Jorge Fossati.