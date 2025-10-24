- Hoy:
Jorge Fossati y su firme calificativo a ADT previo al partido que puede definir el 'tri': "Un..."
El entrenador de Universitario, Jorge Fossati se pronunció sobre el encuentro clave ante ADT de visita y dejó un rotundo mensaje.
Universitario y Sporting Cristal se enfrentaron por la jornada 14 del Torneo Clausura 2025, dejando al equipo crema como ganador y a un paso del tricampeonato. Para lograrlo deberán superar a ADT de visita la próxima fecha, siendo uno de los encuentros más esperados por los hinchas.
Precisamente, sobre el partido a disputarse en Tarma, el entrenador Jorge Fossati se pronunció ante los medios de comunicación sobre lo que será este duelo clave para conseguir el objetivo de la temporada. El estratega uruguayo destacó la importancia de este enfrentamiento a disputarse el domingo 26 de octubre.
¿Qué dijo Jorge Fossati sobre ADT previo al partido de Universitario?
“Tratamos de mantener el equilibrio ni enloquecernos por los elogios y por las críticas. Por ese equilibrio tener humildad y autocrítica, estas son nuestras premisas. La hemos mantenido hoy y siempre. Seguramente será un rival muy duro. ADT es un equipo bien trabajado, que le ha hecho partido a todos. Será un rival muy duro pero creo que estamos en condiciones de enfrentarlo y hacer un buen partido”, dijo Jorge Fossati a los medios.
(Video: Jax Latin Media)
¿A qué hora juega Universitario vs. ADT?
El partido entre Universitario contra ADT de este domingo 26 de octubre, que se disputará en Tarma, está programado para iniciar a las 3:30 p.m. Conoce los horarios en el resto de Latinoamérica.
- México: 2:30 p. m.
- Perú, Ecuador y Colombia: 3:30 p. m.
- Venezuela y Bolivia: 4:30 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 4:30 p. m.
- Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 5:30 p. m.
- España: 10:30 p.m.
