No se quedó para el 'Tri' con Universitario y ahora la 'rompe' en busca de jugar la Champions

Futbolista dejó Universitario y no se quedó para celebrar el 'Tri' de la Liga 1. Ahora, es titular y busca por jugar la Champions League para impacto de hinchas.

Diego Medina
Ex Universitario ahora la 'rompe' en su club en busca de jugar la Champions.
Ex Universitario ahora la 'rompe' en su club en busca de jugar la Champions. | Foto: AFC | Universitario
Universitario de Deportes tuvo en sus filas a jugadores de talla internacional como Segundo Portocarrero. El ecuatoriano llegó a tienda crema en la temporada 2024, en el que tuvo el gran objetivo de ser bicampeón con la institución 'merengue'. La meta se logró para alegría del futbolista, pero finalmente la institución de Ate no optó por comprar el pase del lateral izquierdo.

Universitario venció a Sporting Cristal y puede ser tricampeón de la Liga 1 2025 en la próxima fecha del Clausura.

Si bien logró tener partidos de alto rendimiento, hubo encuentros en el que no logró tener la regularidad esperada y eso generaron que no continúe en Universitario. Para malas noticias del futbolistas, su pase le pertenecía a Barcelona SC de Ecuador, quien tampoco encontró un espacio para él dentro del equipo.

Universitario, Segundo Portocarrero

Segundo Portocarrero jugó en Universitario durante el 2024.

Segundo Portocarrero, ex Universitario, se fue a Irán

Ante este panorama, Segundo Portocarrero encontró una oferta del fútbol de Irán en el que decidió migrar a otro continente para seguir con su carrera profesional. A sus 29 años, decidió tener otra experiencia en el exterior y firmar por Chadormalu de la Primera División del mencionado país.

Hoy por hoy, Segundo Portocarrero la 'rompe' en este club y es titular indiscutible en el equipo. Viene teniendo minutos claves en la temporada y ha podido dar una asistencia en el certamen. Ahora, lucha por estar entre los dos primeros lugares de la clasificación, sabiendo que eso le permitirá tener participación en la próxima edición de la Champions League de Asia.

Segundo Portocarrero

Segundo Portocarrero es titular en Chadormalu de Irán y pelea por clasificar a la Champions League de Asia.

Pese a que su valor de mercado decayó con el pasar de meses, aún se mantiene en el rango de medio millón de euros a sus 29 años de edad. Es claro que su mejor momento fue con Universitario de Deportes, quien se retiró de Ate con el sello de campeón para el registro en su palmarés.

¿En qué clubes jugó Segundo Portocarrero?

  • Universitario
  • Guayaquil City FC
  • Barcelona SC
  • Emelec
  • Deportivo Cuenca
  • Macará
  • Orense
  • Chardormalu SC
  • Delfín

