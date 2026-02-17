Ex figura de Sporting Cristal reveló por qué decidió aceptar la oferta de Universitario: "Desafío"

Uno de los jugadores que dejó su marca en el fútbol peruano es Miguel Ximénez. El goleador uruguayo destacó en Sporting Cristal, donde se convirtió en la principal figura del conjunto celeste, pero en el 2012 impactó a los hinchas cuando decidió aceptar la oferta de Universitario.

En una entrevista con Hablemos de MAX, el 'Chino' explicó por qué decidió dejar el conjunto celeste para dar el salto a la 'U', cuando los cremas no estaban atravesando un buen momento económico.

"En Cristal decidieron que no continúe; se me termina el contrato. Yo estaba en Uruguay, me llama 'Chemo' y me dijo que quería que vaya a Universitario", contó el exatacante de Cienciano.

Luego agregó lo siguiente: "Mi intención era continuar mi carrera en Uruguay y, bueno, me dijo la situación económica de Universitario; era un desafío para mí porque creía que futbolísticamente podría dar más. Bueno, por eso tomé ese desafío y me salió bien. Ese año que fui, hice muchos goles".

Miguel Ximénez elogió a Alex Valera

Miguel Ximénez llenó de elogios a Alex Valera, goleador de Universitario. Señaló que el 'Cholo' tiene un buen juego aéreo y sus características de juego se parecen más a los uruguayos o paraguayos.

"Valera es un tremendo delantero, fuerte, con buen juego aéreo; más parece un delantero uruguayo o paraguayo. A mí me encanta como delantero. Además, hace goles, que es lo más importante; si no los haces jugando de 9, recibirás críticas y será difícil mantenerte como titular", puntualizó.

Incluso, puso de ejemplo lo que está atravesando Edison Cavani en Boca Juniors. Resaltando que lo más importante para el delantero es anotar.

"Hoy, salvando la distancia, miramos a Cavani en Boca: con toda la historia y los goles que ha hecho, lamentablemente hoy le toca no jugar. Tiene posibilidades de gol y no la concreta; es Cavani, pero tiene que esperar. Lo más importante de un 9 es hacer goles", puntualizó.