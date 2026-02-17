- Hoy:
Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 18 de febrero: programación y dónde ver fútbol en vivo
Programación de partidos en vivo a disputarse este miércoles 18 de febrero en las grandes ligas del mundo. Continúa la Champions y la Copa Libertadores.
Este miércoles 18 de febrero continúan los playoffs de la Champions League, además, se juega la segunda fase de la Copa Libertadores 2026. Para ello, aquí te dejamos la programación completa junto a los horarios y canales de transmisión de los partidos en vivo en las principales ligas del mundo.
Partidos de hoy en UEFA Champions League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:45
|Qarabağ vs Newcastle
|ESPN, Disney+
|15:00
|Olympiakos Piraeus vs Bayer Leverkusen
|Disney+, ESPN5
|15:00
|Club Brugge vs Atlético Madrid
|ESPN2, Disney+
|15:00
|Bodø / Glimt vs Inter
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Premier League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Wolverhampton vs Arsenal
|Disney+
Partidos de hoy en LaLiga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Levante vs Villarreal
|Disney+, Zapping
Partidos de hoy en Serie A
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:45
|Milan vs Como
|Disney+, Zapping
Partidos de hoy en Copa de Campeones de la Concacaf
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:00
|Defence Force vs Philadelphia Union
|Disney+
|20:00
|Universidad O&M vs Cincinnati
|Disney+, Fox Sports 2
|22:00
|Cartaginés vs Vancouver Whitecaps
|Disney+
Partidos de hoy en Categoría Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:30
|Junior vs América de Cali
|RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol
Partidos de hoy en Copa Libertadores
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|O'Higgins vs Bahia
|ESPN2, Disney+
|19:30
|Barcelona vs Argentinos Jrs
|ESPN, Disney+
|19:30
|Nacional Potosí vs Botafogo
|ESPN2, Disney+
Partidos de hoy en AFC Champions League Two
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|7:15
|Tampines Rovers vs Cong An Hanoi
|7:15
|Persib vs Ratchaburi
|13:15
|Al Nassr vs Arkadag
|Disney+, Zapping
|13:15
|Al Ahli vs Sepahan
Partidos de hoy en UEFA Women's Champions League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:45
|Real Madrid vs Paris FC
|Disney+
|15:00
|Arsenal vs OH Leuven
|Disney+
Horarios corresponden a Perú, Ecuador y Colombia.
