Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 18 de febrero: programación y dónde ver fútbol en vivo

Este miércoles 18 de febrero continúan los playoffs de la Champions League, además, se juega la segunda fase de la Copa Libertadores 2026. Para ello, aquí te dejamos la programación completa junto a los horarios y canales de transmisión de los partidos en vivo en las principales ligas del mundo.

Partidos de hoy en UEFA Champions League

HORARIO PARTIDOS TV 12:45 Qarabağ vs Newcastle ESPN, Disney+ 15:00 Olympiakos Piraeus vs Bayer Leverkusen Disney+, ESPN5 15:00 Club Brugge vs Atlético Madrid ESPN2, Disney+ 15:00 Bodø / Glimt vs Inter ESPN, Disney+

Partidos de hoy en Premier League

HORARIO PARTIDOS TV 15:00 Wolverhampton vs Arsenal Disney+

Partidos de hoy en LaLiga

HORARIO PARTIDOS TV 14:00 Levante vs Villarreal Disney+, Zapping

Partidos de hoy en Serie A

HORARIO PARTIDOS TV 14:45 Milan vs Como Disney+, Zapping

Partidos de hoy en Copa de Campeones de la Concacaf

HORARIO PARTIDOS TV 18:00 Defence Force vs Philadelphia Union Disney+ 20:00 Universidad O&M vs Cincinnati Disney+, Fox Sports 2 22:00 Cartaginés vs Vancouver Whitecaps Disney+

Partidos de hoy en Categoría Primera A Colombia

HORARIO PARTIDOS TV 19:30 Junior vs América de Cali RCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Copa Libertadores

HORARIO PARTIDOS TV 17:00 O'Higgins vs Bahia ESPN2, Disney+ 19:30 Barcelona vs Argentinos Jrs ESPN, Disney+ 19:30 Nacional Potosí vs Botafogo ESPN2, Disney+

Partidos de hoy en AFC Champions League Two

HORARIO PARTIDOS TV 7:15 Tampines Rovers vs Cong An Hanoi 7:15 Persib vs Ratchaburi 13:15 Al Nassr vs Arkadag Disney+, Zapping 13:15 Al Ahli vs Sepahan

Partidos de hoy en UEFA Women's Champions League

HORARIO PARTIDOS TV 12:45 Real Madrid vs Paris FC Disney+ 15:00 Arsenal vs OH Leuven Disney+

Horarios corresponden a Perú, Ecuador y Colombia.