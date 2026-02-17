0
LO ÚLTIMO
Sporting Cristal y 2 de Mayo igualaron 2-2 en partido de ida

Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 18 de febrero: programación y dónde ver fútbol en vivo

Programación de partidos en vivo a disputarse este miércoles 18 de febrero en las grandes ligas del mundo. Continúa la Champions y la Copa Libertadores.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este miércoles 18 de febrero
Programación de partidos en vivo para este miércoles 18 de febrero | FOTO: LIBERO
COMPARTIR

Este miércoles 18 de febrero continúan los playoffs de la Champions League, además, se juega la segunda fase de la Copa Libertadores 2026. Para ello, aquí te dejamos la programación completa junto a los horarios y canales de transmisión de los partidos en vivo en las principales ligas del mundo.

Copa Libertadores: Barcelona SC recibirá a Argentinos Juniors.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Barcelona SC vs Argentinos Juniors, canal y dónde ver la Copa Libertadores?

Partidos de hoy en UEFA Champions League

HORARIOPARTIDOSTV
12:45Qarabağ vs NewcastleESPN, Disney+
15:00Olympiakos Piraeus vs Bayer LeverkusenDisney+, ESPN5
15:00Club Brugge vs Atlético MadridESPN2, Disney+
15:00Bodø / Glimt vs InterESPN, Disney+

Partidos de hoy en Premier League

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Wolverhampton vs ArsenalDisney+

Partidos de hoy en LaLiga

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Levante vs VillarrealDisney+, Zapping

Partidos de hoy en Serie A

HORARIOPARTIDOSTV
14:45Milan vs ComoDisney+, Zapping

Partidos de hoy en Copa de Campeones de la Concacaf

HORARIOPARTIDOSTV
18:00Defence Force vs Philadelphia UnionDisney+
20:00Universidad O&M vs CincinnatiDisney+, Fox Sports 2
22:00Cartaginés vs Vancouver WhitecapsDisney+

Partidos de hoy en Categoría Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
19:30Junior vs América de CaliRCN Nuestra Tele, Fanatiz, Win+ Futbol

Partidos de hoy en Copa Libertadores

HORARIOPARTIDOSTV
17:00O'Higgins vs BahiaESPN2, Disney+
19:30Barcelona vs Argentinos JrsESPN, Disney+
19:30Nacional Potosí vs BotafogoESPN2, Disney+

Partidos de hoy en AFC Champions League Two

HORARIOPARTIDOSTV
7:15Tampines Rovers vs Cong An Hanoi
7:15Persib vs Ratchaburi
13:15Al Nassr vs ArkadagDisney+, Zapping
13:15Al Ahli vs Sepahan

Partidos de hoy en UEFA Women's Champions League

HORARIOPARTIDOSTV
12:45Real Madrid vs Paris FCDisney+
15:00Arsenal vs OH LeuvenDisney+

Horarios corresponden a Perú, Ecuador y Colombia.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

Lo más visto

  1. Sporting Cristal logró un agónico empate con 2 de Mayo con un hombre menos

  2. Sporting Cristal vs 2 de Mayo: fecha, hora y estadio del partido de vuelta por Copa Libertadores

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano