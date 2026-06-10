Gianluca Lapadula a un paso de Universitario: solo falta la firma del contrato

La llegada del 'Bambino' a Ate está cada vez más cerca. Universitario de Deportes tiene prácticamente asegurado el fichaje de Gianluca Lapadula tras alcanzar un acuerdo total con el delantero ítalo-peruano. En el club crema consideran que solo resta la firma para oficializar una de las incorporaciones más impactantes del mercado de pases.

Las negociaciones avanzaron de manera favorable tanto en el aspecto económico como en el familiar, factores determinantes para acercar posiciones y concretar su fichaje hasta finales del 2027. De esta manera, la dirección deportiva logró convencer al atacante de la selección peruana para sumarse al proyecto encabezado por Héctor Cúper.

No obstante, aún existe un detalle por resolver: la fecha exacta de su incorporación. Lapadula mantiene contrato vigente con Spezia hasta el próximo 30 de junio, por lo que se analiza si su arribo se concretará una vez finalizado su vínculo o si se gestionarán autorizaciones especiales para adelantar su presencia en Lima.

La intención del comando técnico es contar con el delantero lo antes posible. Cúper considera fundamental que el atacante pueda iniciar trabajos desde el 15 de junio en Campo Mar para acelerar su adaptación física, futbolística y grupal antes del inicio del Torneo Clausura.

Lapadula llega respaldado por su experiencia internacional y por los seis goles que anotó durante la última temporada con Spezia. En Universitario esperan que su jerarquía, liderazgo y capacidad goleadora conviertan al 'Bambino' en una de las principales figuras del equipo en la lucha por el título nacional.