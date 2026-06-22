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Gianluca Lapadula arrancó su historia en la ‘U’: entrenó por primera vez en Campo Mar
Gianluca Lapadula tuvo su primer entrenamiento en Campo Mar, donde comenzó su adaptación al plantel de Universitario bajo las órdenes de Héctor Cúper.
Gianluca Lapadula inició oficialmente su etapa en Universitario tras ser presentado como nuevo refuerzo crema. El delantero ítalo-peruano llegó a Campo Mar para sumarse a los entrenamientos y comenzar su adaptación al plantel dirigido por Héctor Cúper.
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El ‘Bambino’ pisó por primera vez las instalaciones del club en medio de gran expectativa. Su presencia en Campo Mar marcó el inicio de una nueva etapa en su carrera, ahora con la camiseta de Universitario y con el reto de convertirse en una pieza importante del equipo.
Lapadula fue recibido por sus nuevos compañeros, quienes le dieron la bienvenida en un ambiente distendido. Desde su llegada, el atacante mostró buena disposición y se integró rápidamente al grupo, con una buena primera impresión en su primer contacto con el plantel.
Durante su jornada inicial, el delantero participó en las sesiones programadas por el comando técnico y se le vio cómodo en los ejercicios junto al resto del equipo. El objetivo del atacante será ponerse a punto en lo físico y futbolístico para quedar disponible cuanto antes.
Con su incorporación, Universitario suma jerarquía, experiencia y gol para afrontar lo que viene en la temporada. La ilusión en la hinchada crema crece con la presencia del ‘Bambino’, que ahora buscará responder en la cancha y aportar toda su calidad al equipo de Héctor Cúper.
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