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Gianluca Lapadula ya tiene fecha de estreno con la camiseta de Universitario
Gianluca Lapadula además explicó que su llegada a Universitario fue por una decisión familiar y ya se enfoca en su adaptación. Ya tiene fecha de debut con la crema.
Gianluca Lapadula explicó que su llegada a Universitario fue una decisión tomada en conjunto con su familia. El delantero ítalo-peruano señaló que el aspecto personal fue clave para definir su futuro en el fútbol profesional.
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El atacante destacó que se siente motivado por este nuevo reto en el fútbol peruano y aseguró que llega con la ilusión de aportar toda su experiencia al equipo crema durante la temporada.
Lapadula manifestó, además, que se encuentra en óptimas condiciones físicas y totalmente enfocado en adaptarse rápidamente al trabajo del plantel dirigido por el comando técnico de Héctor Cúper en Universitario.
El delantero está listo para su posible debut el 11 de julio en el amistoso ante Millonarios, duelo que marcaría su primera presentación oficial con la camiseta merengue.
El Bambino también afirmó que su objetivo es ponerse a punto lo antes posible para competir al máximo nivel y responder a la expectativa de la hinchada, que lo espera como una de las principales cartas de gol del equipo.
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