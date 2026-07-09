Universitario se pronunció sobre clausura de Campo Mar y reveló qué pasará con la pretemporada: "Informamos..."

Universitario de Deportes se pronunció acerca de la clausura de Campo Mar. Los hinchas merengues se quedaron bastante sorprendidos este jueves 9 de julio, cuando se enteraron que la Municipalidad de Lurín cerró las instalaciones donde el plantel crema está realizando los trabajos de pretemporada de cara al Torneo Clausura.

De acuerdo a la información recogida, la decisión era sobre Vidu, pero la municipalidad consideró que Campo Mar es parte del mismo complejo. Ante este hecho, el conjunto merengue emitió un comunicado en el que señaló que el ente público levantó esta clausura temporal de ambas sedes y que todas las actividades se seguirán desarrollando con total normalidad.

Comunicado de Universitario sobre clausura de Campo Mar

“El Club Universitario de Deportes informa que la Municipalidad de Lurín levantó la clausura temporal de las sedes de Campo Mar U y VIDU, decisión que nuestra institución consideró arbitraria”, empieza el comunicado de Universitario, que después añadió: “La clausura permaneció vigente solo por algunas horas, luego de que la Municipalidad de Lurín verificó la existencia de un procedimiento administrativo de reclamo, en trámite, de carácter tributario”.

Tras esto, la ‘U’ añadió que llegaron a un acuerdo con la Municipalidad para mentener un diálogo permanente con el fin de evitar situaciones similares: “Nuestra institución y la Municipalidad se han comprometido a mantener un diálogo permanente, a fin de evitar que situaciones como la ocurrida el día de hoy vuelvan a repetirse, siempre dentro de los alcances de la legalidad y el debido procedimiento”.

Finalmente, la institución crema señaló que sus actividades seguirán desarrollándose con normalidad: “Universitario de Deportes reafirma su compromiso con el cumplimiento de la normativa vigente y continuará brindando todas las facilidades para las labores de fiscalización municipal. Finalmente informamos que todas las actividades en nuestras sedes de Lurín continuarán desarrollándose con total normalidad”.