Municipalidad de Lurín clausuró Campo Mar en plena preparación de Universitario: todos los detalles

Este jueves 9 de julio, personal de la Municipalidad de Lurín sorprendió al llegar a los exteriores de las instalaciones de Campo Mar con el fin de clausurarlo de forma temporal. La noticia ha causado conmoción en los hinchas de Universitario, ya que esta medida llega en medio de los preparativos del club para el inicio del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Municipalidad de Lurín clausuró Campo Mar

El portal ‘Comunidad Crema’ informó, a través de su cuenta de Instagram, que la Municipalidad de Lurín clausuró Campo Mar, centro de entrenamiento de Universitario, y difundió fotografías de la fachada del recinto con los avisos que anunciaban el cierre.

Minutos después de conocerse la noticia, el periodista Gustavo Peralta confirmó la medida y reveló que en un principio está relacionada con Vidu, aunque la comuna de Lurín señala que forma parte del mismo complejo de Campo Mar.

Campo Mar U fue clausurado por la Municipalidad de Lurín

“Sí, Campo Mar ha sido clausurado. La información dentro del club crema señala que la decisión era sobre Vidu, pero la municipalidad considera que Campo Mar es parte del mismo complejo cuando tienen partidas distintas. La U seguro se pronunciará y ya se trabaja en la solución al tema”, publicó el citado comunicador.

Por otro lado, el reconocido hombre de prensa señaló que el club de Ate ya alista un pronunciamiento para aclarar lo sucedido ante la opinión pública, así como una pronta solución para este inconveniente que complica sus preparativos para el Torneo Clausura.

¿Por qué clausuraron Campo Mar de Universitario?

La sanción contra Campo Mar, identificada con el código 06-0117, corresponde a una infracción administrativa en materia de seguridad y Defensa Civil, clasificada como "muy grave". Esta infracción se debe a la carencia o al deficiente estado de los indicadores en los tableros eléctricos, aplicándose cuando no se dispone de interruptores o tableros eléctricos en óptimas condiciones, con circuitos deteriorados o sin una identificación clara.

La norma indica que el recinto debe permanecer clausurado hasta que se subsane esa falta. Asimismo, el club tendrá que pagar 1,5 UIT, al tratarse de su primera vez.

Universitario se pronunció tras clausura de Campo Mar

Comunicado de Universitario sobre Campo Mar.

Mediante un comunicado, Universitario señaló que la clausura estuvo vigente solo por horas, ya que el club se movió rápidamente y consiguió levantarla, argumentando que existe un reclamo administrativo en trámite. Asimismo consideraron esta medida como “arbitraría”