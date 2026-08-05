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Roberto Mosquera, DT de Sporting Cristal, dio fuerte calificativo a Universitario: "Es un..."

Roberto Mosquera elogió a Universitario de Deportes antes del clásico del 7 de agosto, destacando la grandeza del club y el trabajo de su entrenador, Héctor Cúper.

Luis Blancas
Roberto Mosquera, técnico de Sporting Cristal, dio rotundo calificativo a Universitario
Roberto Mosquera, técnico de Sporting Cristal, dio rotundo calificativo a Universitario | Composición: Líbero
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Roberto Mosquera sorprendió en la antesala del duelo entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes al lanzar un contundente elogio hacia el conjunto crema. El entrenador rimense dejó claro que no ve a la ‘U’ como un rival accesible y destacó tanto la historia del club como el trabajo que viene realizando Héctor Cúper al frente del equipo merengue.

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Roberto Mosquera, técnico de Sporting Cristal, dio rotundo calificativo a Universitario

“Tengo un respeto total por la ‘U’ y sobre todo por su entrenador, Cúper. No estoy pensando que quería jugar con la ‘U’ porque hoy no está en su mejor nivel. La ‘U’ es un equipo grande, sabe cómo juega, es un buen equipo y me gusta”, afirmó el técnico celeste, dejando un firme concepto sobre el rival al que enfrentará en el Estadio Monumental por el Torneo Clausura 2026.

Mosquera también explicó que este tipo de partidos representan una verdadera prueba para medir el crecimiento de Sporting Cristal. “Me sirve muchísimo jugar con un equipo grande para saber realmente dónde estamos y cuáles son las cosas que tengo que afinar. No es lo mismo que con los demás equipos: esto es un clásico y en un clásico nunca se sabe qué puede pasar”, señaló.

Pese al respeto que mostró por Universitario, Rorberto Mosquera fue enfático en que Cristal saldrá con la obligación de buscar los tres puntos. “Siempre es imperativo ganar este tipo de partidos porque te devuelve la moral y te da un margen para pensar que el cambio se está dando. Tenemos que salir a ganar el partido, como seguro lo va a hacer la ‘U’”, sostuvo.

Finalmente, el entrenador rimense aseguró que su plantel llega fortalecido desde lo anímico y futbolístico. “Quiero jugar contra la mejor ‘U’ posible. Nosotros hemos recuperado la confianza, tenemos estabilidad emocional, sabemos el juego que tenemos y sabemos hacia dónde vamos”, concluyó Mosquera, calentando la previa de uno de los encuentros más esperados del Clausura 2026.

Universitario vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026

Universitario de Deportes y Sporting Cristal se enfrentarán el viernes 7 de agosto a las 8:30 p.m. (hora peruana) por la jornada 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 desde el Estadio Monumental.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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