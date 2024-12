Rápido y Furioso 9: ¿Cómo y cuándo puedo ver la película de manera online?

Rápido y Furioso 9 o Fast & Furious 9 , llegará a las salas de cine el viernes 25 de junio , pero como ya es de conocimiento, no todos los países tienen acceso a este servicio por motivos de la pandemia del nuevo coronavirus. Por ello, los fanáticos de la saga de carros se están preguntando si la película estará disponible a través de streaming.

Así como se pudo ver con el estreno de Godzilla vs Kong de manera virtual, muchos fans esperaban que se llegue a dar Rápidos y furiosos de la misma manera, puesto que interesadas en verla desde la comodidad de su hogar, a través del servicio y la plataforma de streaming HBO Max.

Según la información emitida por la web La opinión, hasta el momento Rápidos y Furiosos 9 no podrá ser vista de manera online después de su estreno. Esto se debe a que la producción está realizada por Universal y no es de Warner Bros como si lo es Godzilla vs. Kong. Por ello