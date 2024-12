Iker Casillas pasa vacaciones de ensueño en la Riviera Maya y deja generosas propinas

“Volando hacia…” con estas palabras acompañadas de unas fotos de la ventanilla de un avión sobre las nubes, el exguardamenta español anunciaba el inicio de sus días de descanso, aún sin revelar el destino al que se dirigía, pero que no demoró mucho en evidenciar.

El portero español nadó en un cenote en Quintana roo

Sentado frente al mar y con el mensaje de "La vida es corta...", Iker Casillas pasa sus vacaciones en México

El madridista se relajó en las mansas aguas del Caribe mexicano

Iker Casillas posa a lado del cocinero de un restaurante en Akumal, Quintana Roo

En la fotografía, Casillas abraza a un señor que, a su vez, cocina pollo a las brasas , mientras el español sonríe y el mexicano se muestra serio, imagen que acompañó con la leyenda “Salud Mx” . De inmediato, internautas especularon si el señor no sabía quién era la persona de a lado, con comentarios como: “Also el tamalero, quien es este vato!”, “Dejame chambear wero”, “parece que él se sacó una foto contigo”, “el señor no sabe con quién se está tomando la foto”, “afortunado el Don, ¿sabrá quién eres?” , entre muchas otras.

Asimismo, empleados del lugar comentaron a la cadena deportiva ESPN que el portero español fue quien le pidió la foto a Don Víctor, el cocinero, quien relató cómo se dio el encuentro “Como estoy en el asador, se acercó y me preguntó ‘¿Me permites una foto?’. ‘Claro que sí’, le dije, y ya me tomaron la foto con él” .

Mientras que Jesús, el encargado de la taquería, narró que Casillas le obsequió unos tenías unos artículos de playa, además de 800 pesos de propina. “Me di cuenta (de que era él) ya cuando se estaba yendo porque a mí me regaló unas cosas. Unos tenis y ropa. Los tenis que traía él se los quitó y me los regaló. Me dio una bolsa de ropa que tenía, que era de la playa, porque estaba mojada. Se fue descalzo. De aquí se fue caminando”.