Loki vía Disney Plus: ¿La seri de Marvel tendrá segunda temporada?

Loki vía Disney Plus estrenó el miércoles 14 de julio su capítulo 6. La serie de Marvel Studios , llegó a su final, donde dejó muchas brechas abiertas con lo que podría pasar en el futuro de UCM puesto que la entrega del ‘Dios del engaño’, en su sexto episodio nos reveló una serie de detalles que en un futuro tendrían conexión con las nuevas producciones que llegarán al universo.

Es así que, el film inicia con ese pequeño resumen para luego trasladarnos al momento preciso a donde fue transportado el ‘Dios del engaño’. Es ahí, cuando la TVA, que son los agentes del tiempo logran arrestarlo puesto que, se le denomina una variante que no debió pasar en la línea sagrada.

Conocido todo ello, te pasamos a dejar algunos detalles que debes saber para ver la serie completa de Marvel a través de Disney Plus y también conocer si el UCM está pensando realizar una segunda temporada.

La serie de Marvel se encuentra disponible a través de la plataforma de streaming, Disney Plus, por lo que, si eres uno de los usuarios del servicio, podrás ver la producción sin ningún problema. Además, también puedes mirar “WandaVision” y “The Falcon and the Winter”.