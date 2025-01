"Adiós Bulma, Trunks y Kakaroto": el sacrificio de Vegeta en Dragon Ball Z

El orgulloso saiyajin va a luchar ante el gordo personaje y le dedicó algunas palabras al protagonista quien estaba desmayado. "Kakaroto siempre fuiste un sujeto odioso y jamás me agradaste. Siempre querías estar un paso delante de mí, en todas las ocasiones tratabas de salvarme y eso no era todo, terminabas muriendo", señaló.

"Pero esta vez yo me encargaré de resolver este problema. Permanece dormido y cuando abras tus ojos todo esto se habrá terminado, creo que es mejor que yo no esté aquí", añadió.

No obstante, se dio cuenta que la única manera de vencer a Majin Buu significaba la muerte de su vida. Antes de eso, abrazó a Trunks y luego, noqueó a él y a Goten para que no interfieran en en su sacrificio. Piccolo se llevó a los niños y le explicó al saiyajin que no podrá ver a Gokú en el otro mundo porque mató a mucha gente.